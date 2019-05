Zenfone 5Z terá sistema Android Q Beta

A ASUS anunciou nesta terça-feira que os usuários do novo Zenfone 5Z poderão fazer o download do novo Android Q Beta, novo sistema operacional do Google que traz um série de novos recursos, entre eles maior proteção de privacidade.

Para fazer o download do Android Q Beta, os usuários do Zenfone 5Z ter que acessar o link http://www.asus.com/Android-Q-Beta/

Segundo a ASUS, as novos modelos do Zenfone terá em sua lista de prioridades a atualização permanente do Android Q.