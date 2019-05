Após atualização, WhatsApp planeja uma nova forma de ver Stickers na plataforma de mensagens

O aplicativo de mensagens instantâneas WhatsApp liberou para os usuários uma nova atualização nesta segunda-feira (06).

A nova versão do app está disponível para IOS, sistema operacional da Apple, de acordo com o portal especializado WABetaInfo.

Ainda de acordo com o site, é apenas uma atualização de correções de bugs. Com isso, não apresenta novidades externas.

Novidade

Atualmente o WhatsApp trabalha no desenvolvimento de uma nova função. Stickers (adesivos) serão suportados na barra de notificação. O recurso, que já era para estar disponível, deve ser liberado em breve.

WhatsApp for iOS 2.19.50 is available on the App Store: it's a bug fixes update.

The notification sticker extension is not available in this version.

It's exclusive for beta testers right now and it will be available in future. https://t.co/AMSda7ktAx

— WABetaInfo (@WABetaInfo) May 6, 2019