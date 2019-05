Vikings: A imagem reveladora que pode ter passado despercebida no trailer da 6ª temporada

Este texto contém spoilers!

A quinta temporada de “Vikings” mudou o destino de muitos personagens da série, que irá para a sexta e última temporada prometendo muitas emoções, novas perspectivas e também despedidas.

O canal History divulgou em seu Twitter o primeiro trailer dos novos episódios e, como era de se esperar, nada passou despercebido aos olhos dos fãs.

Some will live. Some will die. But only one will rise. #Vikings pic.twitter.com/dFBTP23aSF

— #Vikings (@HistoryVikings) May 3, 2019