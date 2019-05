Tecnologia: Estes são os novos smartphones Pixel 3A e Pixel 3A XL

O Google apresentou nesta terça-feira (07) os novos smartphones Pixel 3A e Pixel 3A XL. Os aparelhos foram divulgados na IO19.

“Um telefone radicalmente útil e maravilhosamente projetado para todos”, explicou na apresentação. Eles chegam com várias informações e melhorias.

Here’s the whole picture: #pixel3a, a radically helpful, gorgeously designed phone for everyone. Starting at just $399. #io19 pic.twitter.com/1KKB2m3PJc — Made by Google (@madebygoogle) May 7, 2019

Câmera potente

A família Pixel chega com uma câmera potente. “Com recursos como Night Sight, Portrait Mode e Super Res Zoom, você pode capturar seu mundo como apenas o Pixel”. Confira:

Here's a quick snapshot of #pixel3a's extraordinary camera, for all your moments. With features like Night Sight, Portrait Mode and Super Res Zoom, you can capture your world like only Pixel can. #io19 pic.twitter.com/17y7XOI1Qs — Made by Google (@madebygoogle) May 7, 2019

Desempenho

A bateria no modelo menor é de 3000 mAh e no modelo XL é 3700 mAh. Confira todas as especificações técnicas:

Tela OLED de 5,6 ou 6 polegadas (modelo normal e XL)

Processador Qualcomm Snapdragon 670

Android Q

4 GB de RAM

64 GB ou 128 GB de armazenamento

Câmera de 12.2 megapixels af / 1.8

Câmera frontal de 8 megapixels af / 2.0

O leitor de impressões digitais está na parte de trás. Na parte superior, encontramos uma porta para aparelhos auditivos.

Os modelos, que serão vendidos no Brasil, custam a partir de apenas 399 dólares (cerca de R$ 1.590 – na cotação atual) no mercado americano.

They’re officially here – Google #pixel3a and Pixel 3a XL, designed to deliver high-end experiences at a more accessible price. #io19 pic.twitter.com/dUg36crpPu — Made by Google (@madebygoogle) May 7, 2019

