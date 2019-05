Todos os signos do zodíaco possuem características marcantes que quase sempre estão presentes na sua personalidade. No entanto, muitas delas são opostas as de determinados signos e isso pode gerar muito conflito.

Confira os casais do zodíaco que sempre acabam brigando:

Áries e Escorpião

Pode haver muita paixão entre esses dois signos do zodíaco, mas até mesmo a paixão pode se tornar negativa. Reações impulsivas, dramas e muita intensidade fazem com que essa combinação acabe em brigas.

O ariano gosta de ter o controle, enquanto o escorpiano sempre será misterioso – algo que pode gerar ciúmes e desconfiança.

Touro e Sagitário

Enquanto o taurino gosta de conforto e é mais caseiro, o sagitariano gosta de aventura e de viver novas experiências.

Ambos se sentirão obrigados a ceder aspectos importantes das suas vidas para estar um com o outro e isso pode dar muito errado, já que as cobranças e ressentimentos viram.

Gêmeos e Peixes

Ambos têm algo em comum: podem mudar de acordo com o ambiente em que estão – como um camaleão.

O problema é que enquanto o geminiano é mais descuidado, volátil e pode não dar tanta importância assim para suas promessas, o pisciano é muito sensível e presente no seu relacionamento.

Esse casal pode enfrentar muitos problemas: o geminiano se sentirá sufocado e o pisciano pode sair muito machucado. Um circulo tóxico que termina em ressentimento.

Câncer e Aquário

O canceriano busca um relacionamento tradicional, cheio de romantismo e entrega, algo totalmente oposto aos ideais do aquariano.

As pessoas de aquário também são muito independentes, o que significa que eles precisam de muito "tempo só para elas mesmas" sempre, não alguém que mergulhe de cabeça na sua vida. Por outro lado, o signo de câncer deseja um compromisso profundo e duradouro.

Libra e Capricórnio

Ambos possuem muita confiança em si mesmo, mas nenhum deles consegue acertar na comunicação e entendimento. Esse casal tende a se decepcionar muito um com o outro e se frustrar com o relacionamento.

O capricorniano gosta de pessoas que se posicionam, algo que o libriano nem sempre demonstra, já que prefere não tomar partido e pode ser um pouco mais indeciso. O signo de terra também é teimoso e gosta que as coisas sejam feitas penas do seu jeito, algo que Libra não acha justo e não tolera.

Leão e Virgem

O leonino gosta de se destacar e viver paixões intensas. Já o virginiano prefere um relacionamento discreto, em que ambos vivam mais um para o outro. Além de tudo, ambos não aceitam sair perdendo em uma discussão.

Infelizmente, neste relacionamento um não consegue dar aquilo que o outro deseja. A pessoa de Virgem estará frustrada por não se sentir tão segura e unida com o seu parceiro, enquanto o leonino continuará em busca de emoção e se sentirá diminuído com as críticas que receberá.