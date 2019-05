3 efeitos importantes que atingirão todos os signos após a entrada de Mercúrio em Touro

Mercúrio, o planeta que governa a mente e o pensamento, acaba de entrar em Touro, um signo concentrado naquilo que é real. A fase promete durar apenas até 21 de maio, mas pode ser marcada por mudanças e novos começos.

Confira 3 efeitos importantes que devemos levar em conta sobre este trânsito:

Prepare-se para mudanças e questionamentos

Reprodução / Giphy

Touro é um signo do elemento Terra que valoriza o amor, a beleza e também as finanças. Mesmo que alguns desses aspectos pareçam materialistas, devemos pensar que este é um momento de revelação da realidade, no qual podemos enxergar muitas coisas com mais clareza.

Além de estimular mudanças no nosso exterior, esse momento pode ajudar a determinar melhor a forma em que aprendemos, ensinamos, nos relacionamos e comunicamos nossos pensamentos ou sentimentos aos outros.

Esta é a hora de focar em situações reais e se elas realmente estão fazendo a diferença ou se serão estáveis em nossas vidas. É possível que questionemos se estamos investindo em relações benéficas, se as outras pessoas – seja no trabalho, amor ou vida pessoal – estão nos valorizando como devem, entre outros.

Diminuindo o ritmo, mas nunca parando

Reprodução / Giphy

Mercúrio em Touro pode nos fazer adotar uma forma mais lenta, porém mais constante de levar as coisas. A lógica e a responsabilidade estão em alta, assim como a nossa capacidade de se concentrar e entregar atenção a tudo o que deve ser priorizado.

Foco, objetividade e esforço se fazem ainda mais presentes o que irá beneficiar qualquer tipo de atividade ligada aos estudos e ao trabalho. Novos negócios podem ser iniciados com muita sorte durante esta fase e este é um momento ideal para buscar reconhecimento.

No entanto, este trânsito também é o tempo de planejar a realização de sonhos, fazendo com que tudo tenha uma base de análise mais sólida e bem vislumbrada.

Sensibilidade a mil

Reprodução / Giphy

Para aqueles que estão passando por momentos difíceis, as coisas podem se tornar um pouco complicadas. Neste momento, os problemas ou desacordos devem tomar grandes perspectivas e, além disso, a teimosia influenciará nossa postura que pode insistir em discussões e não ceder ao outro mesmo que ele esteja certo.

Tudo é mais sério e por isso é muito importante escolher bem as palavras, o foco e as batalhas que cada um precisa lutar. Precisamos ter calma, mas também dar as boas vindas a esta fase em que relações, pensamentos e prioridades começam a assumir novos significados.