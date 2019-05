Tecnologia: Google lança novo Android 10 com várias mudanças

O Android Q, uma nova versão do sistema operacional, foi apresentado pelo Google na tarde desta terça-feira (07) nos Estados Unidos.

No Google I / O, a empresa já anunciou que a terceira versão beta será disponibilizada imediatamente em vários dispositivos, como revelado pelo site 9to5google.

When you go lights out with Dark Theme you save battery. Hear from group product manager Shenaz Zack on how it works across the #AndroidQ system and apps. #io19 pic.twitter.com/ypo6p15ilH — Android (@Android) May 7, 2019

Ainda em desenvolvimento, a versão traz um punhado de novos recursos para a plataforma, incluindo o Dark Mode (modo noturno). O recurso ajuda no consumo de bateria do aparelho celular.

#AndroidQ arms you with new setting controls so you can share your location (or not) with apps on your own terms. #io19 pic.twitter.com/dGw4TNZixW — Android (@Android) May 7, 2019

Graças aos avanços feitos com o Project Treble, o Android pode receber atualizações mais rapidamente. Isso possibilitou que o ‘Q Beta’ fosse lançado para mais dispositivo. Várias outras funções também serão disponibilizadas.

Q Beta

O Android Q Beta já foi disponibilizado para alguns dispositivos. Confira os primeiros passos para fazer a instalação:

Instale o Q Beta: inscreva um dispositivo Pixel ou configure um emulador.

Configure seu ambiente: consulte o Guia de configuração para mais detalhes.

Veja as novidades: familiarize-se com os recursos de privacidade e as mudanças de comportamento que podem afetar seu app.

Teste seu app: percorra os fluxos e veja se há problemas.

Atualize seu app: realize testes com usuários por meio de canais beta ou outros grupos direcionando o app à versão Q, se possível.

