Google anuncia Android Q e outras novidades para os sistemas da empresa

Foi realizado nesta terça-feira (07) nos Estados Unidos o IO19. A conferência é um evento do Google para desenvolvedores.

ARe you seeing this?! With new AR features in Search rolling out later this month, you can place, view and interact with 3D objects right in your own space. #io19 pic.twitter.com/Q61U0r2Hvg — Google (@Google) May 7, 2019

Também foram anunciadas diversas novidades, incluindo uma assistente virtual mais rápida, realidade aumentada em pesquisas e várias melhorias no Google Lens.

Today's special: Google Lens. 🍽️ Automatically highlighting what's popular on a menu, when you tap on a dish you can see what it looks like and what people are saying about it, thanks to photos and reviews from @googlemaps. #io19 pic.twitter.com/5PcDsj1VuQ — Google (@Google) May 7, 2019

Uma nova versão do sistema operacional da empresa também foi apresentada. O Android Q Beta já começou a ser disponibilizado pela multinacional americana.

Often, seeing is understanding. New features in Google Search and Google Lens use the camera, computer vision and AR to overlay visual information onto your physical surroundings → https://t.co/rrvrEE60Hl #io19 pic.twitter.com/yCEO1gIky4 — Google (@Google) May 7, 2019

Os novos recursos de Pesquisa e da Lente usam a câmera, a visão de computador e o AR para sobrepor informações visuais em seu ambiente físico.

Reprodução

Assistente virtual

A assistente virtual também ganhou uma longa infinidade de recursos. “O Google Assistente da próxima geração pode entender e processar suas solicitações até 10 vezes mais rápida, tornando a operação do telefone, multitarefa e até mesmo a composição de e-mails mais fácil do que nunca”.

Running on-device and coming to new Pixel phones later this year, the next generation Google Assistant can understand and process your requests up to 10 times faster, making operating your phone, multi-tasking and even composing email easier than ever. #io19 pic.twitter.com/iNPpOvwDM2 — Google (@Google) May 7, 2019

Waze

“O Google Assistente está chegando ao Waze em apenas algumas semanas! Em breve, você poderá acessar toda a utilidade de seu Assistente e usar seus recursos favoritos do Waze, como relatórios de falhas ou veículos parados, sem precisar”, explicou.

The Google Assistant is coming to @waze in just a few weeks! Soon you'll be able to access all the helpfulness of your Assistant and use your favorite Waze features, like reporting crashes or stopped vehicles, hands free. #io19 pic.twitter.com/rCah3vHNyH — Google (@Google) May 7, 2019

Google Maps

“Em breve quando você ativar o modo de navegação anônima no Google Maps, suas atividades, como os lugares para os quais você pesquisa ou obter rotas, não serão salvas na sua Conta. Basta tocar na sua foto de perfil para ativá-la ou desativá-la facilmente”.

Coming soon to @googlemaps, when you turn on Incognito mode in Maps, your activity—like the places you search or get directions to—won’t be saved to your Google Account. Just tap from your profile picture to easily turn it on or off. #io19 pic.twitter.com/z7GRkkmDbn — Google (@Google) May 7, 2019

Live Caption

“Construído em colaboração com a comunidade Surda e com deficiência auditiva, e ainda este ano, o Live Caption legendará automaticamente a reprodução de mídia em seu telefone”.

Built in collaboration with the Deaf and hard-of-hearing community, and coming later this year, Live Caption automatically captions media playing on your phone. #io19 pic.twitter.com/WhzwPuJWD0 — Google (@Google) May 7, 2019

Live Relay

“Para ajudar as pessoas a fazer chamadas telefônicas sem precisar falar ou ouvir, o Live Relay usa reconhecimento de fala no dispositivo e conversão de texto em fala, permitindo que um telefone ouça e fale em nome de alguém”.

To help people make phone calls without having to speak or listen, Live Relay uses on-device speech recognition and text-to-speech conversion, allowing a phone to listen and speak on someone's behalf → https://t.co/6B0X1cF0JT #io19 pic.twitter.com/sqeEUzZY2E — Google (@Google) May 7, 2019

Neste link você pode conhecer todas as novidades apresentadas pela empresa nesta terça-feira no IO19.

