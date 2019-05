Estudo descobre que comer estes alimentos no início da gravidez pode aumentar a inteligência do bebê

Depois de analisar 2200 mães, pesquisadores descobriram que as mulheres que comeram entre 3 e 4 porções de nozes por semana nas 12 primeiras semanas de gravidez os filhos pontuaram melhor em testes de inteligência.

Não somente isso, as crianças demonstram maior capacidade de concentração, foram melhores em teste de memorias e função cognitiva. A pesquisa foi desenvolvida pelo Instituto de Saúde Global de Barcelona.

Reprodução/ Pixabay

Segundo a equipe, a presença de nutrientes como acido fólico, gorduras essenciais, ômega-3 e 6, podem ser fundamentais no desenvolvimento do tecido nervoso numa fase fundamental para o cérebro do feto.

Castanhas e nozes já são alimentos conhecidos por terem o poder de controlar o risco de hipertensão arterial, diabetes e estresse oxidativo. A pesquisa levou em consideração a amendoins, nozes, castanha, amêndoas e avelãs.