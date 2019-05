Altas temperaturas! Cientistas da NASA descobrem três novos gigantescos planetas

Cientistas da Agência Espacial Americana (NASA) descobriram três novos gigantescos planetas. “Todos orbitam suas estrelas entre 1,5 a aproximadamente 4 dias. Porque eles estão tão perto de seus sóis, eles pairam entre 1.457 graus a 3.000 graus F”, revelou.

“Catar-8b, 9b e 10b são gigantes gasosos como o nosso próprio Júpiter e Saturno, mas em órbitas apertadas em torno de suas estrelas-mãe”, disse em comunicado.

O Catar-8b é pouco mais de um terço da massa de Júpiter e é considerado um "Saturno quente". Demora menos de quatro dias para orbitar sua estrela, que é cerca de 900 anos-luz da Terra.

O Qatar-9b, um "Júpiter quente", leva apenas um dia e meio para fazer uma órbita completa – um "ano" neste planeta. Este gigante de gás orbita uma estrela a 688 anos-luz de distância.

Já o Qatar-10b tem um período orbital muito similar – 1,6 dias – e também é um Júpiter quente. Estranhamente, ele é significativamente menos denso do que Júpiter, com apenas cerca de três quartos de sua massa.

“Estamos chegando cada vez mais perto da marca de 4.000 para exoplanetas confirmado”, revelou a agência espacial. Confira:

