Como preparar o chá de gengibre com camomila? Confira a receita que pode ajudar a emagrecer

A camomila tem poderes fantásticos, sendo na forma de chá ou extrato. Segundo um estudo científico publicado no Centro Nacional de Informação Biológica, ela pode combater câncer, diabetes, cólicas e até reduzir sintomas de um resfriado.

Os benefícios são variados e podem se traduzir em melhor qualidade de vida para aqueles que a inserem na dieta. Já o gengibre tem inúmeros benefícios e já falamos sobre eles aqui: os 5 benefícios do gengibre e por que ele pode ser fundamental numa dieta de redução de peso.

Ele dá um toque refrescante às bebidas detox. Os dois vegetais são ricos em antioxidante e formam uma ótima dupla para tomar quente ou frio.

Ingredientes

Meia xícara de gengibre fresco picado

5 a 6 saquinhos de chá de camomila

9 xicaras de chá de água

Mel à gosto

Cubos de gelo

Preparação: Primeiro devemos combinar uma xícara de água com o mel em uma panela quando atingir a fervura adicione o gengibre cortado em pedaços e retire do fogo. Deixe repousar por 10 minutos. Em outra panela adicionas as 8 xícara de água restantes e ferva-as.

Depois disso adicione os saquinhos de chá de camomila e deixe repousar por 5 minutos. Retire os saquinhos e misture bem as duas soluções. Leve tudo à geladeira e deixe por três horas. Caso queira adicione gelo para servir.