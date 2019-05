Signo do filho de Meghan Markle e Harry indica conexão especial com princesa Diana

Meghan Markle e Harry finalmente receberam seu primeiro filho, um menino que é o sétimo na linha de sucessão do trono britânico e ainda não teve seu nome foi divulgado.

Assim como as pessoas nascidas entre 20 de abril e 20 de maio, o novo membro da realeza é regido pelo signo de Touro, que vem do elemento Terra e possui uma polaridade feminina.

A estabilidade é uma das principais características deste signo, por isso eles são pessoas que buscam a segurança, a riqueza ou uma vida confortável. Além disso, a energia cósmica do taurino é paciente, confiável e persistente, reconhecida especialmente pela teimosia.

A pessoa de Touro costuma ser prática e decidida, características que podem ser muito positivas sempre e quando eles não caiam em obsessões ou comportamentos intolerantes.

Bebê real e a princesa Diana

O signo de Touro possui uma grande compatibilidade e semelhanças com Câncer, que regia a princesa Diana. Portanto, Harry certamente identificará no filho características da mãe, como a lealdade, confiança, trabalho e o grande valor que dão para paz em sua vida.

Harry, Meghan Markle e família

Enquanto Harry é virginiano, Meghan é leonina e ambos os signos são preocupados com o cuidado e proteção da família. Além disso, o novo bebê pode ter muito com comum com os primos princesa Charlotte e príncipe Louis – filhos de Kate Middleton e William – que também são taurinos.

Outro aspecto interessante é o nascimento em uma fase cujo Urano entrou em Touro e permanecerá assim até 2026. Este trânsito tende a romper com a estabilidade e a segurança, trazendo mudanças, novos estímulos e criatividade. Portanto, grandes transformações devem ser esperadas, tanto em tradições como os outros aspectos que podem afetar a família real britânica.

A história do signo de Touro

No livro “Karmic Astrology: The Moon's Nodes and Reincarnation”, Martin Schulman criou uma história sobre a criação de cada signo e a missão que Deus o designa na Terra. Confira a de Touro:

“A ti Touro, eu dou o poder de transformar a semente em substância. Grande é a tua tarefa, requer paciência; pois tens que terminar tudo o que foi começado, para que as sementes não sejam dispersadas pelo vento. Não deves mudar de ideia no meio do caminho, nem depender dos outros para a execução do que te peço.

Para isso, eu te concedo o dom da força. Trate de usá-la sabiamente.”