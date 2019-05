Novidades do WhatsApp que serão liberadas para usuários ainda neste ano

O aplicativo de mensagens WhatsApp trabalha em uma série de novidades. Serão novas funções e recursos que modificarão a forma como utilizamos o app.

Recentemente a empresa divulgou as novidades que serão liberadas para usuários ainda neste ano. Confira os recursos:

Business

O Whatsapp Business, versão para negócios, terá um catálogo para que empresas divulguem produtos. Com isso, o comércio será facilitado no aplicativo.

“Nos próximos meses, as pessoas poderão ver um catálogo de produtos no app ao conversar com uma empresa”, revelou.

Versão web

Também será criada uma espécie de nova plataforma web para o aplicativo de mensagens. Na versão para computador, será possível fazer ligações.

A atualmente não é possível fazer chamadas pela versão Web. “Levaremos criptografia de ponta a ponta para todas as chamadas”, explicou.

Reprodução

Integração

O Facebook também revelou que já deve iniciar o processo de integração do aplicativo de mensagens, Messenger e Instagram Direct.

Com isso, será possível mandar mensagens para amigos entre as redes sociais. No entanto, ainda não está muito claro como tudo deve acontecer.

