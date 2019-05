VÍDEO: Nave SpaceX Dragon entrega carga da NASA para a Estação Espacial

A nave cargueira SpaceX Dragon chegou à Estação Espacial Internacional (ISS) nesta segunda-feira para entregar quase 3 toneladas de suprimentos da NASA para o laboratório em órbita.

Os astronautas da estação ‘capturaram’ Dragon por meio de um braço robótico, já que ambas as espaçonaves navegavam a 254 milhas (508 quilômetros) acima do norte do Oceano Atlântico.

A SpaceX lançou a nave cargueira Dragon no sábado (4 de maio), após uma semana de atrasos, na Flórida, de acordo com informações da empresa.

Enquanto a espaçonave se aproximava da estação hoje, os astronautas avistaram um pequeno cabo que deveria se soltar durante o lançamento, mas isso não constituiu problema para atracar, informaram autoridades da NASA.

A missão de entrega atual do Dragon é chamada CRS-17. É a décima sétima carga para a NASA, feita pela SpaceX, desde que os voos comerciais de reabastecimento começaram em 2012.

A espaçonave está carregando uma série de novas cargas científicas para uso dentro e fora da Estação Espacial Internacional.

A espaçonave também está carregando os chamados "chips de tecido" para simular o comportamento de órgãos humanos no espaço, bem como séries de experimentos de Genes para estudar se o DNA de levedura se repara no espaço.

Dragon permanecerá ligado à estação por cerca de um mês antes de ser carregada com amostras experimentais e outros equipamentos e retornar à Terra. A espaçonave tem um escudo térmico e paraquedas que permitem a ‘sobrevivência’ da reentrada.

Versão tripulada

A SpaceX também está desenvolvendo uma versão tripulada da nave espacial Dragon . A empresa lançou seu primeiro vôo de teste de cápsula Crew Dragon no início deste ano e espera iniciar voos com astronautas até o final de 2019.

Mas antes que esses vôos tripulados possam começar, a SpaceX deve concluir uma investigação sobre por que sua espaçonave Crew Dragon explodiu durante um teste terrestre no mês passado.

