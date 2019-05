NASA divulga foto de nebulosa planetária registrada pelo telescópio Hubble

A Agência Espacial Americana (NASA) divulgou nesta segunda-feira (06) foto de uma nebulosa planetária registrada pelo telescópio espacial Hubble.

Esta é a última imagem que a ‘Wide Field and Planetary Camera 2’ (WFPC2) tirou antes de ser removida do telescópio em maio de 2009.

Ela mostra uma nebulosa planetária (nuvens de gás derramadas por uma estrela morrendo) conhecida como Kohoutek 4-55. Confira a imagem:

A radiação ultravioleta emitida pelo núcleo quente remanescente da estrela ioniza as conchas de gás ejetadas, fazendo com que elas brilhem.

As cores representam a composição das várias nuvens de emissão na nebulosa: vermelho representa nitrogênio, verde representa hidrogênio e azul representa oxigênio.

Ainda de acordo com agência americana, Kohoutek K 4-55 está a quase 4.600 anos-luz de distância na constelação de Cygnus.

#HubbleClassic This is the last "pretty picture" the Wide Field and Planetary Camera 2 took before it was removed from Hubble in May 2009. It shows a planetary nebula (clouds of gas shed by a dying star) known as Kohoutek 4-55 (named after its discoverer): https://t.co/ExFyEczawl pic.twitter.com/5yP8g06nkE

— Hubble (@NASAHubble) May 6, 2019