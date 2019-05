Horóscopo semanal: As previsões de cada signo do zodíaco para a segunda semana de maio

Entramos na segunda semana de maio e as previsões para cada signo do zodíaco já podem surpreender! Confira:

Áries

Semana com muito trabalho e com energias conflitantes, recomendo que você pense duas vezes o que vai dizer para não procurar problemas sem motivo. Seu melhor dia é 7 de maio e uma nova proposta de trabalho ou mudança de posição virá.

Você deve ser mais atencioso com o seu relacionamento amoroso. Os solteiros terão muita compatibilidade com os signos de Capricórnio e Leão. Lembre-se de que seu signo sente constantemente a necessidade de se reinventar e isso pode ser muito positivo neste momento.

Você pode receber dinheiro extra. Tenha cuidado com os acidentes e seja cauteloso nas ruas. Você coloca documentos em ordem. Uma viagem pode ser planejada. Seus números da sorte são 13 e 67.

Touro

Você recebe uma proposta de trabalho atraente que pode dar a estabilidade econômica que deseja. Dinheiro extra pode chegar pelos números 21 e 88; tente combiná-los com sua data de nascimento.

Você receberá um presente que não esperava e lhe dará muita alegria. Lembre-se que no amor você está muito apreensivo e às vezes com muito ciúme, então tente aprender a ter mais confiança em seu parceiro para aproveitar melhor seu relacionamento.

Aqueles que são solteiros podem conhecer um amor do signo de Escorpião ou Sagitário que será muito compatível, por isso não perca a oportunidade e deixe-se apaixonar novamente.

Algo precisará ir ao conserto. Um amor do passado pode querer voltar e só cabe a você analisar as verdadeiras intenções e a possibilidade de uma segunda chance.

Gêmeos

Mudanças muito fortes devem ocorrer em sua vida. Os geminianos podem ser muito impulsivos e é por isso que eles costumam ter vários problemas amorosos. Você terá que aprender a dominar esse seu lado. Os signos mais compatíveis são Aquário, Virgem e Sagitário.

A vontade de mudança e renovação toma conta; você pode doar algumas coisas que já não sua para fazer a energia fluir melhor.

Este é um momento de muita conexão e comunicação com o universo, então mantenha sua mente positiva e tudo o que deseja poderá ser atraído. Seus números da sorte são 21 e 99. O amarelo ajudará a atrair energia positiva.

Câncer

Você estará muito inquieto esta semana, mas deve permanecer no controle para que tudo que planejou saia da melhor maneira. Você terá sucesso em tudo com tudo o que deseja, especialmente em novos negócios.

No amor, você terá a oportunidade de fechar círculos com ex-parceiros ou pessoas do passado e, assim, ser capaz de avançar na vida sentimental.

Seu signo às vezes entrega excesso de amor e paixão nos relacionamentos, por isso se decepciona tanto. Tente mudar essa situação sendo mais moderado.

Serão dias de crescimento econômico. Lembre-se de não falar demais ou prometer o que não pode dar; tente ser mais discreto. Seus números são 29 e 31.

Leão

Este é o momento ideal para realizar projetos pendentes. Lembre-se de que você deve ter cuidado com a sua personalidade forte ao tratar os outros e tentar não procurar problemas que não existem.

Seu signo fica facilmente entediado e isso o motiva a se envolver em paixões fugazes, por isso é preciso refletir sobre a hora certa para procurar um parceiro estável. Os signos mais compatíveis serão Virgem, Capricórnio e Áries.

Lembre-se de analisar bem todos os seus contratos antes de assinar. Ter mais contato com os raios de sol da manhã atrairá muita energia positiva e também ajudará a pensar em soluções para os problemas. O azul e os números 19 e 23 podem atrair abundância.

Virgem

Dias de ficar um pouco nervoso ou chateado por problemas pessoais. Lembre-se que você tem o poder de afastar a negatividade, só precisa se concentrar no que quer e pensar de maneira mais positiva. A paz virá até você.

Use dinheiro extra para quitar pagamentos e comece a economizar. Será uma semana de flertes que você pode aproveitar, mas não deve permitir que alguém machuque seus sentimentos.

Tenha um maior cuidado e atenção com problemas renais ou infecções sexualmente transmissíveis. Você terá sorte com os números 55 e 61. O vermelho escuro atrairá boas vibrações.

Sua compatibilidade no amor será maior com os signos de Capricórnio e Áries. Se um ex-parceiro voltar para a sua vida, tente conversar e ficar em paz.

Libra

Semana de sorte para o seu signo. Serão dias cheios de boas notícias relacionadas ao trabalho ou a novos projetos, apenas evite falar sobre isso antes que seja realizado para não atrair a inveja alheia.

Se você ficar sobrecarregado por problemas no relacionamento, tente chegar a um acordo e, se não puder, é melhor dar um tempo. Lembre-se de que é preciso amar a si mesmo primeiro para só então dar amor aos outros.

Tenha atenção com dores nas costas ou no pescoço devido ao estresse acumulado. Cuide mais da sua saúde e faça exercícios.

O libriano solteiro terá muita compatibilidade com pessoas de Aquário e Peixes, mas deve tentar não ser tão intenso em seus relacionamentos amorosos e dar tempo ao tempo.

Você pode receber um dinheiro que não esperava por causa de uma dívida do passado. Seus números da sorte são 08, 23 e 44.

Escorpião

Tente mudar suas atitudes e ser mais positivo em tudo que faz. Lembre-se de que você tem que medir suas palavras quando fica com raiva porque fala sem pensar.

Tenha cuidado com a alimentação e previna problemas de estômago. Seu signo gosta de ser líder, por isso tente aproveitar essa virtude para fazer coisas boas para você e a comunidade.

Você terá oportunidade de crescimento no emprego. Tenha cuidado com perdas ou roubos e tente ser mais cauteloso. Invista seu dinheiro em você.

Seus números da sorte são 16 e 53. Suas cores para esta semana são cinza e preto. Cuide mais da sua saúde em maio.

Sagitário

Você receberá uma ótima proposta de trabalho. Tente não ficar bravo, lembre-se que às vezes seus impulsos fazem você parecer intolerante, então mantenha a calma, especialmente com as pessoas que o amam.

Você saberá sobre um divórcio; tente dar apoio a esta pessoa. Semana de muita sorte em tudo relacionado ao amor e propícia para conhecer a pessoa ideal.

Seu melhor dia será 9 de maio. Você terá sorte com os números 65 e 77. Se o cansaço e o estresse tomar conta, tente cuidar mais da saúde para poder relaxar o corpo e a mente com mais facilidade.

Capricórnio

Pare de ser tão perfeccionista e não pressione as pessoas queridas para fazer o que você quer; isso pode trazer problemas. Seu trabalho é reconhecido.

Não gaste em coisas que você não precisa, lembre-se de que é importante começar a economizar, especialmente para lidar com qualquer problema que surja em seu caminho.

Um amor do passado pode procurá-lo e você deve refletir se uma segunda chance vale a pena. Seus números da sorte são 21, 30 e 77. Tente usar mais cores intensas para que a energia positiva continue a crescer.

Você estará muito bem em questões de saúde; aproveite este momento. Um convite importante será recebido. Cuide dos cartões de bancos com mais atenção para evitar perdas ou problemas.

Aquário

Semana de trabalho muito intensa! Você passa pelo momento ideal para levar adiante os projetos propostos no início do ano.

A nostalgia por um amor que não está mais com você pode afetá-lo, então tente fechar este ciclo em paz. Você pode receber dinheiro extra com os números 13, 26 e 70. Momento ideal para fazer pagamentos e começar a economizar.

Os aquarianos comprometidos ​​podem ser surpreendidos com uma gravide. Os solteiros podem se sentir atraídos por pessoas de Libra, Áries ou Leão. Você se prepara para uma viagem.

Tenha cuidado com dores nas costas ou no pescoço. Tente levar uma vida mais saudável, com exercícios e boa alimentação para se sentir melhor.

Peixes

Semana com muita energia positiva ao seu redor. Aproveite este momento para buscar seu crescimento profissional e comece a economizar.

Seja prudente no trabalho e tente controlar sua personalidade para evitar problemas. Aqueles que têm um parceiro viverão dias de grande paixão. Os piscianos solteiros podem conhecer alguém muito especial do signo de Áries, Câncer ou Virgem.

Preste mais atenção aos seus sonhos para ter uma revelação sobre uma situação complicada que pode chegar à sua vida. Seu melhor dia será esta terça-feira, especialmente para trabalhos e projetos. Seus números da sorte são 08, 09 e 14. Você precisa gerenciar melhor sua renda.