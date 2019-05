Os signos que se sentem mais atraídos por pessoas engraçadas

Para alguns signos do zodíaco, o bom humor é uma característica fundamental que, além de chamar a atenção, também pode deixar uma pessoa ainda mais sexy.

Confira os signos que se sentem muito atraídos por pessoas engraçadas:

Gêmeos

Especialmente por ficar entediado facilmente, o geminiano está sempre em busca de diversão. Por isso, ele se sente tão atraído por pessoas engraçadas, especialmente por aquelas que conseguem manter uma conversa inteligente, bem humorada e interessante.

Leão

O leonino pode ser sociável e muito brincalhão. Por mais que muitos pensem apenas ele quer ser a “alma da festa” sozinho, na verdade este signo adora as pessoas que se juntam a ele no quesito bom humor. Por isso, sua química é mais intensa com aqueles que o fazem rir com comentários, piadas e histórias engraçadas.

Sagitário

O sagitariano prefere lidar com pessoas leves e descontraídas. Portanto, ele dificilmente se sentirá atraído por alguém que não tem um bom senso de humor. Sua atração é ainda maior por aqueles que conseguem achar motivos para rir mesmo quando as coisas ficam difíceis.

Aquário

Pode até parecer que ele não se identifica com o bom humor, mas na verdade o aquariano se sente atraído por pessoas engraçadas que conseguem fazer rir sem deixar a inteligência e empatia de lado. Este signo não é tão bom em demonstrações de carinho e enxerga no bom humor uma forma de afeto menos romântica, mas que chama a sua atenção por conseguir entregar mais felicidade à sua vida.