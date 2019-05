Garena Free Fire: Confira as próximas novidades do game Battle Royale

Garena Free Fire deve receber várias atualizações em breve. Pensando nisso, separamos as próximas novidades do game Battle Royale. Confira:

Team Parachute

"Você já concordou com o seu esquadrão para saltar para um certo lugar mas acaba por separar-se de qualquer forma? Bem, na próxima atualização você não precisa se preocupar com isso como você pode pular e pousar juntos! Use o paraquedas da equipe e siga por trás do líder de salto. Você também pode optar por pular sozinho se quiser".

Nova ferramenta no Free Fire

"Em breve: Nova ferramenta – caixa de informações. As caixas de informação podem ser encontradas aleatoriamente no mapa! a info box dá-lhe informações sobre a próxima localização da zona de segurança e localização da airdrops".

CG15

"Cobra, trava e elimina! os danos tratados da arma cg15 baseiam-se na sua carga. Quanto mais tempo você cobra, mais alto o dano".

New Character: Laura

"Em Breve – Novo Personagem: Laura. Seu objetivo – aniquilar os inimigos". De acordo com a Garena, ela vem equipada com instrumentos de precisão.

Optimized Grass

"Faça o seu caminho ao redor dos inimigos e emboscada-os melhor na próxima atualização! A grama será otimizada para ser mais longa e mais densa ao redor do mapa para que você possa se esconder e snipe melhor".

Hot Zone

"As zonas quentes são zonas em azul que vão aparecer no início do mapa! Uma zona quente mostra a localização onde pode encontrar-se muita boa qualidade loots".

Bullseye

"A Beira-mar passou por algumas renovações para se tornar bullseye! Pratique seu tiro alvo nesta área e saque a área na próxima atualização. Você vai fazer uma visita a esta área?".

