BMW Série 8 Gran Coupé: Confira as fotos do carro de luxo que será apresentado em junho

Marcado para última semana de junho, o evento BMW Group’s #NextGen será realizado em Munique e deve apresentar um dos carros mais esperados da marca para o ano. A Série 8 já está sendo testada em Nurburgring, na Alemanha, e foi flagrada pelo sítio estrangeiro Auto Express.

O carro de luxo Gran Coupé é um fast back de quatro portas que deve ser o mais “popular” do trio, que deve ter o série 8 conversível e o Coupé. De acordo com o Auto express, é possível que surja uma versão M8.

Os chefões da BMW já confirmaram dois motores para impulsionar estas máquinas: Um a diesel que será mais barato com capacidade para gerar 320 cavalos, 3.0 litros e seis cilindros; e um segundo mais potente de 4,4 litros, 530 cavalos de força e com oito cilindros em V.

Ainda não é certo se a série 8 vem ao Brasil, contudo, o portal Motor1 já anunciou a chegada do M850i xDrive com preço inicial de R$799.000. As concessionárias já aceitam pedidos e as entregas devem começar no terceiro trimestre deste ano.

Confira as fotos da BMW Série 8 Gran Coupé: modelo será apresentado em junho, em Munique