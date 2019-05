Estudo científico revela que comer arroz pode ser a chave para combater a obesidade

Não parece ser a afirmação mais convincente, pois estamos falando de um carboidrato de absorção rápida. Entretanto, um cientista japonês parece estar desafiando este dogma da nutrição. Segundo Tomoko Imai do departamento de nutrição do Doshisha Women's College de Kyoto, o cereal pode ser chave para lutar contra o sobrepeso.

Reprodução/ Pixabay

Apesar de muitos profissionais afirmem que o arroz deve ser evitado em dietas de emagrecimento, o pesquisador informa que os países com menores índices de obesidade são os que mais o consomem. “Oo consumo de arroz resultou ser inversamente proporcional à obesidade”, conclui o cientista.

De acordo com o portal estrangeiro Bloomberg, Imai alerta que nem tudo depende do arroz, como também da qualidade e forma de viver. “A prevalência de obesidade em países com grande consumo de arroz foi significativamente menor mesmo depois de aplicados filtros socioeconômicos e de estilo de vida”.

Reprodução/ Pixabay

Por outro lado, o estudo explica que o cereal está repleto de fibra e nutrientes. Estes incrementam a sensação de saciedade, o que impede comer em excesso, assim combatendo o ganho de peso.

Segundo Tam Fry, diretor do Fórum Nacional de Obesidade do Estados Unidos, a Ásia é o continente que mais consome arroz e mesmo assim eles tendem a ser mais magros. “Este é um dos primeiros estudos que aborda o assunto”.