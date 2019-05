Tecnologia: Novo iOS 13 da Apple chega totalmente renovado

A Apple deve apresentar as novidades do iOS 13 no Worldwide Developers Conference (WWDC) 2019. O evento acontece a partir de junho na Califórnia (EUA).

De acordo com informações da Bloomberg, a nova versão do sistema operacional deve trazer muitas modificações. O site especializado publicou um relatório com as possíveis novidades. Confira:

O sistema operacional atualizado para iPhones e iPads inclui ajustes e novos recursos em vários aplicativos, incluindo recursos originalmente planejados para o ano passado. A empresa também já está trabalhando no iOS 14 para 2020. Espera-se que essa versão ofereça suporte 5G e novas funcionalidades focadas em realidade aumentada.

Um Modo Escuro, uma interface preta e cinza, que poderá ser ativada no Centro de Controle.

A Apple está testando internamente uma nova opção para o teclado que permite apenas deslizar o dedo sobre as teclas.

O app Saúde (Health) virá com uma nova tela inicial que dá mais destaque às atividades do dia, uma seção focada em “saúde do ouvido” (para evitar que pessoas escutem música alta, por exemplo), melhor controle menstrual para mulheres, entre outros.

Uma nova função que permitirá usar iPads como segunda tela de Macs — incluindo suporte ao Apple Pencil.

O iOS 13 também virá com uma nova versão do Reminders, ficando mais a par com outros apps de lista de tarefas disponíveis no mercado.

REUTERS/Regis Duvignau/

Pais poderão, pelo Screen Time (Tempo de Uso), estipular para quem seus filhos podem ligar em certas horas do dia.

O app Apple Books também ganhará uma atualização, estimulando pessoas a ler mais por meio de uma barra de progresso e um novo sistema de recompensas.

O iMessage ganhará um upgrade permitindo que usuários definam avatar e nome público, bem como quem poderá ver isso. Há também um novo menu dedicado que permitirá enviar versões em estilo sticker de Animojis e Memojis.

Uma versão atualizada dos Maps facilitará o acesso a localizações frequentes e permitirá que usuários criem grupos de locais, adicionando uma foto representativa a eles.

Os aplicativos apps ‘Buscar Meu iPhone’ e ‘Buscar Meus Amigos’ serão combinados num novo app, já o Mail será atualizado com a habilidade de silenciar (mute) conversas específicas, bloquear e-mails de certos remetentes e terá um gerenciamento mais simples de pastas.

A Apple também está trabalhando num novo Sleep Mode integrado à aba “Hora de Dormir” (Bedtime) do app Relógio.

Outro app que receberá um upgrade é o ‘Home’, passando a se integrar mais com câmeras de segurança e permitindo até mesmo visualizar gravações passadas delas.

O HomePod deverá ganhar um novo modo multi-usuário, respondendo de acordo com as vozes de pessoas diferentes.

A interface do sistema de compartilhamento do iOS 13 também será melhorada, facilitando enviar fotos e links para pessoas com quem você se comunica mais frequentemente.

O Safari deverá ganhar um aguardado gerenciador de downloads, tal como já tem no macOS.

O app Arquivos (Files) se integrará mais com softwares de terceiros.

O iPad terá uma atenção especial no iOS 13, incluindo uma interface de multitarefa aprimorada, melhorias na tela inicial e a possibilidade de abrir múltiplas versões de um mesmo app.

A Apple também está trabalhando em melhor suporte a aparelhos auditivos.

Ainda de acordo com o site, também terão melhorias em performance e correções de bugs. Também podemos esperar retoques na interface, incluindo uma nova animação para a tela de multitarefa e para o fechamento de apps.

LEIA TAMBÉM: