Os signos do zodíaco que têm mais dificuldade em superar uma traição

Infelizmente, as traições podem acontecer com qualquer pessoa. Alguns signos conseguem superar melhor essa etapa complicada, enquanto outros enfrentam uma grande dificuldade para seguir a diante.

Veja os três signos que não superam uma traição facilmente:

Touro



Uma traição desperta a ira, mágoa e ressentimento do taurino. Não lidam bem com mudanças, por isso, podem continuar no relacionamento e tentam camuflar a dor, o que os deixam se sentindo ainda piores.

Câncer



A confiança do canceriano morre quando ele é traído e ele não esquece o erro nunca. Se sente muito triste e pode ter sérios problemas com a autoestima. Este signo costuma carregar o rancor e a insegurança durante muito tempo.

Peixes



O pisciano ama demais, por isso, é muito difícil para ele aceitar que seus sentimentos não sejam levados em consideração. Ele sofre muito e pode se sentir depressivo durante um bom tempo. Se decide continuar a relação com o traidor, dificilmente volta a confiar e pode dar o troco, não na mesma moeda, mas sendo uma pessoa mais fria ou até cruel.