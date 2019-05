Novo recurso previsto no WhatsApp acaba de ser ativado no Telegram

O WhatsApp pode ficar para traz em novas atualizações. Um novo recurso previsto no app de mensagens acaba de ser ativado no Telegram.

A atualização beta mais recente do Telegram para iOS já traz o recurso "Modo Férias " do WhatsApp, de acordo com o portal especializado WABetaInfo.

O WhatsApp trabalha no desenvolvimento do recurso há alguns meses. No entanto, ainda não está disponível na plataforma de mensagens.

The latest Telegram beta update for iOS already brings a "Vacation Mode" feature of WhatsApp, developed in a few days.

WhatsApp is developing it for many months, and it's not available yet.

I'm very disappointed 😐

"when new messages arrive" the same string of the WA screenshot. pic.twitter.com/ShDZbTcORB — WABetaInfo (@WABetaInfo) April 30, 2019

O site, conhecido por revelar novidades do app do Facebook, afirma que o “WhatsApp está dormindo”. Sugere ainda que o app pode perder espaço para o rival.

Telegram beta update (iOS) has a "pull down to show archived chats" feature, implemented in WA for iOS.

It has unlimited pinned archived chats, can disable big emojis and keep secret messages while forwarding to someone that's not member of the chat/group.

WhatsApp is sleeping. pic.twitter.com/jKxprUHYVD — WABetaInfo (@WABetaInfo) April 30, 2019

A atualização beta do Telegram também tem um recurso "suspender para mostrar bate-papos arquivados”. Vem com bate-papos arquivados fixos ilimitados, pode desabilitar emojis e manter mensagens secretas durante o encaminhamento para alguém que não é membro do chat / grupo.

O último beta ainda adiciona um status on-line no ícone da imagem do perfil, isso é algo possível no WhatsApp usando mods ou ajustes.

The latest Telegram beta for iOS also adds an online status on the profile picture icon, that's something possible on WhatsApp using mods or tweaks (OnlineNotify).

WhatsApp does not care about what users really want.

Let's develop status ads that's more important! 😓 pic.twitter.com/pm7dloetD6 — WABetaInfo (@WABetaInfo) April 30, 2019

LEIA TAMBÉM: