Como escolher a bateria ideal para o seu carro?

A bateria é um desses componentes do carro que têm vida útil. Formada por um conjunto de pilhas ligadas em série ou em paralelo, ela dura aproximadamente dois anos. Por alimentar o motor de arranque, as luzes e o sistema de ignição, as baterias são importantes para o funcionamento do veículos. Explicamos qual a maneira adequada para escolher o componente.

É preciso considerar que cada modelo de veículo disponível no mercado tem necessidades distintas e demanda uma bateria específica. Para saber qual a melhor para o seu carro, o motorista deve pesquisar, no manual, as características elétricas e os parâmetros do componente.

Feito isso, de acordo com o diretor de Engenharia do Grupo Moura, Antônio Júnior, é preciso checar a Capacidade Nominal contida no rótulo do produto. O item se refere à capacidade de energia que a bateria consegue acumular.

Versões diferentes de um mesmo modelo de automóvel, por exemplo, podem demandar mais ou menos energia para manter seus componentes elétricos em perfeito estado. Isso porque quanto mais acessórios, maior a necessidade de energia. “Caso a bateria comprada esteja fora dos padrões do fabricante, o motorista terá problemas elétricos”, explica o especialista.

As dimensões físicas da bateria também devem ser levadas em conta. Mesmo com amperagens iguais, os componentes podem ter tamanhos distintos. Outra dica é checar o selo do Inmetro: a certificação de baterias automotivas é obrigatória no Brasil: nenhuma bateria importada ou produzida por aqui pode ser comercializada sem a aprovação do órgão. Escolhendo uma bateria certificada, o consumidor tem a garantia de que o componente possui a mesma qualidade e vida útil do que a instalada na fábrica.

Caso tenha alguma dúvida, o motorista deve procurar a ajuda de especialistas. Júnior acrescenta: “Os carros mais modernos possuem algumas exigências na hora da troca da bateria, tais como tecnologia exclusiva e necessidade de parametrizações no sistema elétrico do veículo. Se os procedimentos não forem respeitados, itens como computador de bordo e injeção eletrônica podem ser desprogramados”.

Depois de comprar a bateria, deve-se confirmar a posição do polo positivo para garantir que a instalação seja adequada no espaço reservado para o componente. Existem riscos de pane em peças importantes e incêndio caso os polos sejam trocados na hora da instalação.

Instalação de acessórios

A instalação de acessórios que não venham de fábrica é uma questão sensível. O veículo sai com um balanço energético apropriado para os componentes originais. A instalação de novos dispositivos, como sons, pode afetar o desempenho.

De acordo com diretor de engenharia, “a troca da bateria por uma de maior capacidade nominal não é garantia de um sistema balanceado e a bateria poderá ter sua vida útil comprometida”.

Incluindo mais acessórios, é preciso analisar a capacidade do alternador. Se os novos acessórios demandarem muita energia, ele poderá não ter potência suficiente para alimentá-los e, ainda, sobrar energia para recarregar a bateria.

Opção errada

A escolha de uma bateria com uma capacidade nominal maior ou menor que o indicado resultará em uma vida útil mais curta e na falha precoce da bateria. Normalmente o resultado é um baixo nível de carga acompanhado de defeitos como sobrecarga, descarga ou sulfatação das placas da bateria.

Siglas

As especificações da bateria vêm descritas no rótulo. Elas são designadas por meio de siglas, que têm um significado específico. Entenda o que cada uma delas quer dizer: