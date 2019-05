O signo do zodíaco que pode sair da seca em maio

Um dos signos mais sensíveis, intuitivos e difíceis de entender do zodíaco pode ter muitas surpresas reservadas para a sua vida amorosa durante maio.

Quer saber de quem estamos falando?

Se você apostou no pisciano, acertou!

Mesmo com alguns estresses no início deste mês, especialmente no lar, os nativos não devem desanimar, pois sua vida amorosa pode ter incríveis oportunidades e eventos que tornarão tudo mais interessante.

Os piscianos solteiros podem finalmente encontrar um amor repentino, quando menos esperam e sentir uma intensa conexão. Já os comprometidos podem viver mais desentendimentos que o normal com o parceiro, uma situação que precisa ser analisada para que seja identificado aquilo que incomoda o casal.

Desejos distantes ou do passado também podem voltar a tirar o sossego, o que pode atrair conexões com pessoas que já passaram pela sua vida. Se você decidir reacender uma paixão, vá com cautela e sempre muita reflexão sobre os acontecimentos anteriores.

Este é o momento apostar na autenticidade da sua personalidade sem medo, encontrando a sua voz e expressando-a como desejar. Todos merecemos encontrar alguém que entenda, se identifique e aprecie quem somos de verdade!