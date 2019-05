Garena Free Fire: Como faço para trocar meu Nickname?

Como faço para trocar meu Nickname no game Free Fire? De acordo com a Garena, existe apenas uma única forma possível para alteração do nome.

“Pensando nisso, caso sinta necessidade é permitida a troca de apelido através do uso de Diamantes dentro do jogo”, explicou.

Um tutorial rápido é disponibilizado no site do game battle royale. Para trocar o Nickname, basta seguir os passos abaixo:

Clique na foto do perfil no canto superior esquerdo

Clique no botão abaixo da foto do perfil

Digite o novo apelido

Confirme

“Note que a única forma possível para alteração do nome, através do uso de Diamantes”, explicou a empresa.

