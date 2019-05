Estudo revela tratamento de HIV que reduz o risco de transmissão para zero

Cientistas estudaram mais de 1000 casais gays durante oito anos e chegaram à conclusão de que o vírus HIV não pode ser transmitido caso o portador esteja em tratamento com medicamentos antirretrovirais.

No período analisado, os casais tiveram relações mais de 77 mil vezes, e em apenas um caso ocorreu transmissão do vírus. “Isso é evidência final de que o risco de transmissão de HIV durante terapia antirretroviral é zero”, explicou a Dra. Alison Rodger da Universidade de Londres .

Segundo a coautora do estudo casais homossexuais que estão em tratamento não precisam se preocupar com a transmissão. O mesmo pode ser dito para casais heterossexuais, com o tratamento, o parceiro está seguro.

No entanto, 15 homens não conseguiram escapar de serem infectados, isso porque mantiveram relações sexuais com outros homens além dos parceiros tratados pelo estudo. A pesquisa foi publicada na revista científica Lancet, e deve ser a nova forma de tratar a doença daqui para frente.