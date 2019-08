Captada pelo Telescópio Hubble‏, NASA divulga registro espetacular da galáxia espiral ‘NGC 2903’

A NASA divulgou recentemente um registro espetacular da galáxia espiral ‘NGC 2903’. A imagem foi captada pelo Telescópio Espacial Hubble‏.

Esses objetos celestes têm dispersões de estrelas cintilantes, rajadas de gás brilhantes e faixas escuras de poeira cósmica, criando cenas impressionantes.

De acordo com a instituição americana, o NGC 2903 está localizado a cerca de 30 milhões de anos-luz de distância, na constelação de Leão (Leão).

A galáxia foi estudada como parte de um levantamento do Hubble das regiões centrais de aproximadamente 145 galáxias de disco próximas. Confira:

#HubbleFriday Few of the universe’s residents are as iconic as the spiral galaxy. This beauty, NGC 2903, is located about 30 million light-years away and was studied as part of a Hubble survey of the central regions of roughly 145 nearby disk galaxies: https://t.co/bG15p8Aqzn pic.twitter.com/frz8SIPypX

— Hubble (@NASAHubble) May 3, 2019