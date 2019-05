Em risco de colisão com a Terra, Sonda da NASA divulga registro inédito do gigantesco asteroide Bennu

A Sonda OSIRIS-REx da Agência Espacial Americana (NASA) divulgou um registro inédito do gigantesco asteroide Bennu (101955 Bennu).

De acordo com a instituição americana, o objeto espacial, que tem um diâmetro de aproximadamente 493 metros, é considerado potencialmente perigoso e está em rota de colisão com a Terra.

A imagem espetacular fornece uma visão em ângulo acentuado de uma região do equador e hemisfério norte do asteroide.

Ela foi tirada pela câmera PolyCam da sonda OSIRIS-REx, responsável por estudar Bennu, a uma distância de 3,6 km. O campo de visão é de 52 m (170 pés) de largura.

Para escala, a maior rocha no canto superior esquerdo da imagem tem 14,5 m de largura, o que é aproximadamente o comprimento de um reboque de caminhão.

A imagem foi obtida durante o Flyby 4A da fase de Levantamento Detalhado da Missão. Quando a foto foi tirada, em março deste ano, a espaçonave sobrevoava o hemisfério sul, apontando PolyCam para o extremo norte. Confira:

I was able to capture this perspective by flying over Bennu's southern hemisphere (at about -40° latitude) while pointing PolyCam up to the far north. This frame shows Bennu from the equator all the way up to about 50° latitude in the northern hemisphere.https://t.co/VCGPMhoaaL pic.twitter.com/Dxzpd6E7Fd

— NASA's OSIRIS-REx (@OSIRISREx) May 2, 2019