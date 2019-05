O recurso popular do MSN que foi recusado pelo WhatsApp

Nas últimas semanas vários rumores afirmavam que o WhatsApp implementaria um recurso popular do MSM no aplicativo de mensagens muito em breve .

A notícia de que a função “chamar atenção” estaria em desenvolvimento pela plataforma foi publicada por vários sites.

No entanto, o app de mensagens instantâneas não terá o recurso, de acordo com o portal especializado WABetaInfo. O site, que revela novidades da plataforma, negou que o recurso estaria em desenvolvimento.

Para que não lembra, “chamar atenção” consistia de um botão que, ao ser clicado, enviava alertas sonoros e tremia a tela do destinatário. Confira:

This is a fake news!

No nudge feature in WhatsApp under development! pic.twitter.com/zlhv2JamdR

— WABetaInfo (@WABetaInfo) April 29, 2019