'Desafios da Prorrogação do Passe de Batalha' já estão disponíveis no Fortnite

Os ‘Desafios da Prorrogação do Passe de Batalha’ já estão disponíveis no popular game Fortnite. O alerta foi feito pela desenvolvedora Epic Games.

"A temporada está quase no fim e com ela chegam os Desafios da Prorrogação do Passe de Batalha”, explicou no Twitter.

A empresa ainda incentivou os jogadores: “Complete os desafios, garanta novos estilos para trajes, uma nova tela de carregamento e toneladas de XP extra". Confira:

