Os signos que devem ter cuidado com desentendimentos amorosos

Durante o primeiro fim de semana de maio, alguns signos do zodíaco podem passar por momentos delicados na sua vida amorosa.

Confira se você está na lista:

Áries

A Lua em Touro traz a necessidade de intimidade, um pouco de carência e um clima bom para quem está tentando iniciar uma relação. No entanto, os casais de longa data podem viver momentos tensos, por desentendimentos do passado ou atuais.

Infelizmente, a energia de incômodo e tensão pode tomar conta. Neste momento, você deve diminuir seu lado impulsivo, sua teimosia e individualidade para evitar desentendimentos que podem tomar grandes proporções. Reflita sobre as atitudes que você toma no seu relacionamento.

Câncer

Os cancerianos solteiros podem ter sorte em encontrar uma nova paixão, mas os que estão iniciando ou possuem um relacionamento de longa data devem passar por momentos mais tensos.

Você começa a pensar sobre futuro e está mais sensível a cobrar uma atitude do parceiro, que pode responder da forma menos esperada. Lembre-se que seja qual for a decisão do outro, você a precisa ouvir e tratar o assunto com muita calma.

Os casais de longa data que estão passando por momentos delicados, devem agir com cautela e tentar “consertar” as coisas da melhor forma ou analisar uma ruptura.

Peixes

Enquanto os piscianos solteiros podem ter sorte no amor – ou só no flerte mesmo – com alguém já conhecido, os que estão em um relacionamento sério devem passar por momentos tensos.

Dramas podem tomar conta daqueles que convivem bastante com o parceiro, especialmente se sua teimosia e vontade de dar sempre a última resposta se manifestarem. Se você está experimentando uma energia mais agressiva, tente manter a calma e não atacar o outro.