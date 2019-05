Horóscopo do fim de semana: As previsões para cada signo do zodíaco

O primeiro fim de semana de maio já chegou e pode surpreender muitos signos do zodíaco. Confira:

Áries

Haverá várias reuniões em seu trabalho para mudanças, aposte na comunicação. Lembre-se de dar um pouco de tempo para si e sair com o seu parceiro para que o amor não caia na rotina. Seu parceiro pode achar que você passa muito tempo com seus amigos, tente resolver essa situação.

Você pode receber dinheiro extra por uma dívida do passado. Neste sábado você terá sorte com os números 09 e 71. Cuide do estômago e se previna de dores intestinais com uma alimentação mais saudável.

Continue seus estudos. Uma viagem pode ser planejada. Você terá muita ajuda do seu anjo da guarda, então peça a ele o que você precisa.

Touro

Fim de semana para se reinventar e começar uma fase de boa sorte na vida. Você inicia um novo projeto de trabalho com o qual pode atrair bons resultados.

Não dê ouvidos a fofocas ou aos comentários ruins que fazem de você. Lembre-se que a personalidade do seu signo faz com que você atraia inveja. Cuidado com o que você come e tente ser mais saudável.

Você começa com as comemorações de aniversário, apenas tenha cuidado ao escolher seus convidados para não juntar pessoas que podem entrar em conflito.

O taurino casado deve ser mais paciente com seu parceiro e evitar brigas sem sentido. Os solteiros terão sorte com os signos de Áries, Capricórnio e Libra. Seu melhor dia é domingo e seus números são 06 e 77.

Gêmeos

Você está estressado e precisa resolver pendências. Tenha em mente que o seu signo é perfeccionista e se pressiona demais com as coisas; apenas tentar não discutir no trabalho e verá que tudo sairá bem.

Você recebe um convite. Seus números são 09 e 72, tente combiná-los com o seu dia de nascimento para atrair ainda mais sorte. Oportunidades que ajudarão a crescer em seu trabalho devem ser agarradas.

No amor você vai continuar muito feliz com o seu parceiro atual, mas tenha cuidado e tente não negligenciar o relacionamento. Lembre-se que o amor se alimenta de detalhes.

Câncer

Fim de semana para prestar mais atenção em sua vida pessoal. Lembre-se que você está no momento ideal para se renovar fisicamente e mentalmente.

Seus amigos convidam você para festejar no sábado. Um amor do passado pode voltar; tente não discutir e fechar esse círculo da forma mais positiva possível.

Uma oportunidade de negócio pode surgir ou você pode dar o primeiro passo para iniciar este novo projeto; as chances de sucesso são altas.

O canceriano solteiro terá sorte no amor com pessoas do signo de Áries, Touro ou Leão. Seus números da sorte são 02, 35 e 67. Evite emprestar dinheiro e tenha cuidado com roubos.

Leão

Fim de semana de boa sorte em tudo relacionado a novos amores, especialmente com os signos de Peixes, Gêmeos ou Virgem, que são muito compatíveis com você em todos os sentidos.

Esta sexta-feira será um dia de muito trabalho. Você começa a pensar no futuro para abrir mais portas no local de trabalho ou carreira. Tenha cuidado com o desperdício do seu dinheiro e organize melhor seus gastos.

Você recebe o convite para viajar; faça-o e aproveite para se libertar do estresse e se encher de energias positivas. Organize e limpe os ambientes para as energias circularem melhor.

Domingo será um dia de passar bons momentos com pessoas especiais. Seus números da sorte são 55 e 71; tente combiná-los com seu dia de nascimento.

Virgem

Você é um dos signos mais trabalhadores do zodíaco, mas às vezes sua vida financeira é afetada por gastos em coisas que não são necessárias. Tente gerenciar melhor suas finanças não se estressar por dinheiro.

Comece a economizar. Você terá um compromisso importante no sábado, se vista com cores claras e sorria bastante para atrair energias positivas. No domingo você deve relaxar e aproveitar as horas de sol.

Tenha uma alimentação saudável para evitar problemas de saúde. Você pode ganhar um livro. Fique em paz com seu parceiro e abra seu coração para se apaixonar novamente.

Sua compatibilidade neste fim de semana será com pessoas dos signos de Peixes e Câncer. Você terá sorte no domingo com os números 27 e 33.

Libra

Fim de semana de estar de bom humor em todos os sentidos! Finalmente você decide ser mais feliz e deixar para trás todas as situações que não pode controlar.

Esta sexta-feira será um dia agitado, especialmente no trabalho. Uma viagem pode começar a ser planejada. Um amor do passado pode querer voltar; tente analisar bem e dar tempo ao tempo. Sábado de festa com os amigos, mas o domingo promete ser mais tranquilo. Dê mais chances ao seus projetos pessoais. Você terá sorte com os números 34 e 50 e seu melhor dia será o sábado.

Escorpião

Serão dias convivência familiar ou com pessoas amadas que farão você se sentir em paz consigo mesmo. Lembre-se de que nos momentos mais difíceis, as pessoas que o amam estarão presentes para apoiá-lo.

Não hesite em pensar no seu futuro e começar a tomar atitudes para ser um profissional mais preparado. Você se lembra muito de um amor que já não está mais com você; tente encontrá-lo e obter uma resolução para esta situação.

Você recebe um convite e pode fazer uma viagem. Não tenha medo de aproveitar sua vida. Sábado de festas ou encontros. Você terá sorte com os números 05 e 21; tente combiná-los com o seu dia de nascimento.

Sagitário

Fim de semana para colocar em ordem a sua vida pessoal em todos os sentidos – especialmente em questões amorosas. O fim de uma relação é sempre doloroso, mas quando o amor acaba é melhor recomeçar e não se martirizar ou maltratar ainda mais seus sentimentos.

Analise bem novas propostas de emprego e dê a si mesmo a oportunidade de mudar radicalmente. Você é muito bom em se comunicar e deve usar essa qualidade na sua vida profissional.

Você recebe convite para um casamento ou uma cerimônia religiosa. Esta é uma boa hora para mudar seu visual. Lembre-se que intervenções podem ter complicações durante o mês de maio.

Domingo de se dedicar ao lar; uma dica é embelezá-lo com plantas para atrair energias positivas. Amigos se aproximam mais de você. Seus números da sorte são 33 e 88.

Capricórnio

Você precisa ter pensamentos mais positivos em sua vida para poder realizar as mudanças radicais que deseja. Este é um estágio ideal para iniciar seu próprio negócio, lembre-se de que, embora no início seja difícil, com perseverança você alcançará estabilidade.

Os comprometidos podem ter um fim de semana mágico, cheio de bons momentos e estarão falando sobre dar mais um passo no relacionamento.

Os solteiros continuarão em busca do amor verdadeiro – que virá em breve. Você organiza ou faz mudanças em sua casa e isso ajudará as energias positivas a fluírem.

Tente descansar no domingo ou passe um tempo com pessoas queridas. Você terá um golpe de sorte com os números 05 e 44. Tente beber muita água neste fim de semana e dar um passeio pela manhã para limpar seu corpo e purificá-lo.

Aquário

Nesta sexta-feira você conhecerá pessoas importantes que trarão oportunidades de crescimento. Apenas tente não se gabar ou exagerar sobre suas habilidades, pois pode atrair inveja e energias negativas.

Você pode receber um convite para uma festa no sábado. Lembre-se que álcool e volante não combinam e seja prudente.

Doe o que já não usa para que suas energias sejam renovadas. Você terá sorte com os números 15 e 36. Alguém irá procurá-lo para pedir conselhos amorosos. Este domingo será ideal para entrar em contato com a natureza ou viajar.

Lembre-se que você precisa estar perto das pessoas que ama para ter mais força diante dos problemas.

Peixes

Fim de semana para pensar em tudo que você pode mudar para realizar todos os planos que você tem para este 2019. Pare de culpar o que "deveria" ter acontecido e concentre suas energias nos projetos que você tem em mente.

Serão dias de energias cruzadas e discussões no amor. Os comprometidos podem ter problemas por dinheiro, então tente garantir que seu relacionamento não seja baseado na vida financeira.

Faça atividades que o ajudem a recuperar a tranquilidade emocional e se encher de boas energias. Cuidado com fofocas entre amigos; cuidado ao falar demais antes da hora.

É hora de você pensar mais sobre sua saúde. Seus números da sorte são 05 e 66. Tenha mais cautela com o álcool e outros vícios.