Destino Internacional: São Paulo terá novo voo direto para Lima

A GOL Linhas Aéreas anunciou nesta semana um novo destino internacional. A companhia terá operações regulares para Lima, no Peru.

Este será o 15º destino fora do Brasil que a empresa desembarcará, com início previsto para 12 de dezembro deste ano. Será um voo diário partindo do aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, com destino à capital peruana.

"Estamos muito orgulhosos com a inclusão de Lima em nossa malha aérea e continuamos focados no crescimento do nosso mercado internacional. O Peru é um destino estratégico para a companhia, além de ser um dos mais importantes centros turísticos América do Sul", diz Celso Ferrer, vice-presidente de operações da GOL.

De acordo com a empresa, a nova rota terá duração média de voo aproximadamente de 5h20, saindo de São Paulo às 20h55 e chegando ao Peru à 0h15 (horário local).

Reuters

Os bilhetes estarão disponíveis para compra a partir do próximo dia 15 em todos os canais da companhia. A rota será operada com as aeronaves Boeing 737 MAX 8 (atualmente com operações suspensas).

Com informações da GOL

LEIA TAMBÉM: