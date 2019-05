Conheça a Beyond Meat: sociedade entre Leonardo DiCaprio e Bill Gates que rendeu ganhos enormes na Nasdaq

Não é de hoje que sabemos que Bill Gates e Leonardo Dicaprio são parceiros comercias importantes no ramo alimentício. Se você não sabia, eu sei. Louco, né? Enfim, a empresa batizada de Beyond Meat (além da carne) estreou na bolsa de valores dos Estados Unidos nesta quinta-feira, 2.

Voltando à Beyond, a estreia na bolsa superou as expectativas mais otimistas. O IPO (Oferta Pública Inicial) rendeu aos investidores iniciais aumento de 165% no primeiro dia. A vontade inicial era levantar cerca de 1,8 bilhão de dólares, mas, ao final do dia, a empresa já havia arrecadado cerca de 3,4 bilhões.

As ações foram negociadas previamente com um valor de 25 dólares por papel. Nesta quinta, a Nasdaq passou a negocia-la publicamente com preco de partida de 46 dólares, e, em apenas 15 minutos, a negociação teve de ser suspensa, pois já os papeis já haviam atingido a marca de 65,45 dólares.

Conheça a Beyond Meat

REUTERS/Brendan McDermid

A companhia já uma das três maiores do ramo vegano na terra do tio Sam, junto com a Just e Impossible Foods. Esta última firmou uma parceria com o Burger King para fornecer hamburgeres veganos nas lojas da rede.

A empresa já recebeu investimentos do astro de Hollywood Leo Nardo DiCaprio e do dono da Microsoft, Bill Gates. Os produtos veganos desenvolvidos pela Beyond Meat já estão disponíveis em mais de 30 mil lojas pelo mundo, além da rede de Fast Food Carl’s Junior e uma série de escolas e restaurante.