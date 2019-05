O próximo recurso do WhatsApp que será ativado em breve

O aplicativo WhatsApp deve liberar novidades para os usuários da plataforma em breve. De acordo com informações do portal especializado WABetaInfo, stickers animados serão disponibilizados no app.

Recentemente, a ferramenta de mensagens instantâneas aplicou algumas alterações no servidor para suportar os pacotes de adesivos animados remotamente.

WhatsApp has recently applied some changes in the server to support animated stickers packs remotely. Maybe it's a sign that the feature will be enabled soon. — WABetaInfo (@WABetaInfo) May 1, 2019

A mudança no sistema sugere que a novidade deve ser ativada em pouco tempo para os usuários do app. “Talvez seja um sinal de que o recurso será ativado em breve”, revelou.

Modo escuro

O dark mode (Modo escuro) ainda continua uma incógnita no app de mensagens. De acordo com WABetaInfo, o recurso que estava em desenvolvimento foi removido completamente da última versão beta para Android.

I know that it might be very ironic, but WhatsApp has completely removed the dark mode (that was under development) in the Android app. 😅 — WABetaInfo (@WABetaInfo) May 1, 2019

“Eles removeram todas as referências na atualização 2.19.123, mas eu queria esperar outra versão beta para ter certeza … e nenhuma faixa na atualização 2.19.124 também”.

Segundo o site, é possível que a plataforma desenvolva o recurso novamente usando uma nova abordagem. No entanto, isso deve tardar o lançamento.

I don't know why WhatsApp has abandoned the dark mode for Android. They removed every reference in the 2.19.123 update, but I wanted to wait another beta to be sure.. and no tracks of it in the 2.19.124 update too.. Maybe they will develop it again using a different approach. https://t.co/BYRQRdSV9R — WABetaInfo (@WABetaInfo) May 1, 2019

