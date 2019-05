Qual o impacto das frutas no nível de açúcar no sangue? Nutricionista elabora lista das melhores

Você já deve ter escutado muita gente dizer que frutas são um perigo para quem quer perder peso ou controlar o diabetes, pois contêm muito açúcar. Isso pode até ser verdade, mas com as escolhas certas, você não precisa parar de comê-las.

A nutricionista que tem um blog no sítio Web MD Anna Panzarella, elaborou uma lista com algumas frutas essenciais para manter na dieta caso a preocupação seja manter os níveis de açúcar no sangue estáveis.

Frutas silvestres

Reprodução/ Pixabay

morangos, mirtilos, amoras, cerejas e quase todas as frutas silvestes têm um baixo índice glicêmico, isso quer dizer que elas têm um impacto menor na quantidade de açúcar no sangue que outras frutas.

Outro ponto positivo é que elas contêm uma grande quantidade de antioxidantes, além de serem ótimas fontes de vitaminas e minerais.

Frutas cítricas

Reprodução/ Pixabay

Toranjas e laranjas são ricas em fibras, estas mitigam a ação da grande quantidade de açúcar que elas fornecem. A grande quantidade de vitamina C é um ótimo bônus para fortalecer a imunidade.

Pêras

Uma pêra de tamanho médio fornece seis gramas de fibras, cerca de 24% da recomendação diária para mulheres abaixo dos 50 anos.

Maçãs

Reprodução/ Pixabay

contêm uma grande quantidade de fibras e são bons pares para comer com nozes, manteigas de nozes e queijo. De acordo com a nutricionista, elas ajudam a alimentas as bactérias boas do sistema digestivo.

Frutas com caroço

Nectarinas, ameixas e pêssegos são exemplos de frutas com baixo índice glicêmico quando ingeridas in natura. Tome cuidado com as variedades secas, estas contêm uma quantidade um pouco maior de açúcar.

Uvas

Reprodução/ Pixabay

Muitas pessoas acham que devem evitar as uvas, mas, de acordo com a Dra. Panzarella, ela contém boas quantidades de fibras e vitamina B-6, esta ajuda a manutenção da função cerebral. Segundo a nutricionista, cerca de 15 uvas é necessário para receber os benefícios.