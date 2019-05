Os signos que terão revelações na vida amorosa em maio

Maio acaba de começar! E neste mês, alguns signos do zodíaco podem viver momentos decisivos e reveladores em questões amorosas.

Confira se você está na lista:

Touro

Assim que a metade deste mês chegue, sua vida amorosa exigirá mais atenção. Os solteiros e os comprometidos começarão uma fase de reviravoltas no amor, onde as questões que o fazem vulneráveis neste departamento finalmente serão iluminadas e todos os segredos – obscuros ou não – devem receber sua atenção. Pode até assustá-lo, mas uma intimidade verdadeira, consigo mesmo e com os outros, começa a ser construída.

Gêmeos

Maio é um mês de coragem para o seu signo e essa sensação de poder irá não só atrair as pessoas, mas também começa a fazer você buscar respostas para questões estagnadas ou incertas no amor. É hora de dar o primeiro passo com valentia e ir atrás de realizações concretas, fazendo os sonhos ou pensamentos se tornarem realidade.

Escorpião

Conversas sérias, profundas e decisivas para o futuro estão previstas, especialmente para os escorpianos comprometidos. Não é fácil se preparar para esperar o inesperado, mas será preciso. Reflita bastante, pois partir da metade de maio revelações emocionais profundas podem vir a luz e mudar a dinâmica dos seus relacionamentos.