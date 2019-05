Em parceria com a NASA, foguete espacial New Shepard foi lançado na manhã desta quinta

O foguete espacial New Shepard, desenvolvido pela Blue Origin, foi lançado na manhã desta quinta-feira (02). Em parceria com a NASA, o lançamento de teste ocorreu no Texas (Estados Unidos).

O veículo espacial não tripulado carrega vários equipamentos tecnológicos desenvolvidos por universitários, de acordo com a instituição americana.

Shepard transporta uma impressora 3D para fazer peças de metal, um dispositivo de sucção médica e outros objetos. Confira o lançamento:

3-2-1… LIFTOFF! 🚀 @BlueOrigin’s #NewShepard rocket just launched carrying nine @NASA_Technology-supported payloads, including a 3D printer for making metal parts, a medical suction device and more. Learn more about what’s on board: https://t.co/zT4mG0wY55 pic.twitter.com/UzZdkhaozB

— NASA (@NASA) May 2, 2019