Tecnologia: Huawei P30 lite, o smartphone das Super Selfies e carregamento rápido chega ao Brasil

Marcando a reentrada no mercado nacional, a Huawei lança no Brasil o novo smartphone P30 lite (Huawei P30 lite). O aparelho celular chega com 4GB de RAM, 128 GB de armazenamento interno e processador Kirin 710 (12 nm).

O aparelho se destaca principalmente por conta das câmeras: É o primeiro produto da empresa a trazer sensor de câmera frontal de 32MP com tecnologia de Inteligência Artificial para Super Selfies.

Reprodução

O Huawei P30 lite traz um conjunto de câmera traseira tripla com sensor principal de 24MP (f/1.8), sensor secundário grande-angular de 8MP (120°) e sensor de profundidade de 2MP (foco).

A câmera frontal do aparelho pode identificar 8 cenários em tempo real, enquanto a câmera traseira reconhece 22 categorias diferentes com o intuito de otimizar a qualidade da foto.

Configurações como cor, iluminação e contraste são ajustadas automaticamente. Além disso, pode gravar vídeos em câmera lenta a 480fps, o chamado Super Slow Motion.

Leveza e aparência fina: O design fino de vidro curvo em 3D é feito para fácil aderência e manuseio. Tem uma bateria de 3340mAh, carregamento rápido e tela FHD+ com 6.15.

O aparelho chega ao Brasil nas cores Peacock Blue e Preto com valor sugerido de R$2.499,00. A partir do dia 17 de maio já estará disponível.

