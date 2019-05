Os signos do zodíaco que podem ter uma guinada na vida sexual em maio

Quando o assunto é sexo, existem três signos do zodíaco estão com sorte durante este mês e podem se surpreender com uma guinada importante na libido, relações e vida sexual.

Confira quais são:

Câncer

Suas oportunidades de aproveitar o sexo aumentam consideravelmente em maio, especialmente durante os primeiros 15 dias. A comunicação na cama será importante, pois como em todos os outros aspectos de um relacionamento, também buscamos nos conhecer e criar conexões a partir da sexualidade.

Virgem

Você está com tudo para ter uma vida sexual mais ativa em maio, mas deve se preocupar principalmente com se precipitar e tomar atitudes sem pensar. Sua capacidade de compartilhar momentos físicos intensos e especiais estará em alta, mas é preciso ter cuidado e não deixar as consequências de lado.

Leão

Maio resgata seus desejos e até permite que você possa provar coisas novas. Sua chave para desfrutar da intimidade é manter a mente aberta e os olhos também, pois pessoas ao seu redor podem surpreendê-lo.