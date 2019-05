Nem sempre é fácil tomar a iniciativa e “chegar” em alguém que você está interessado romanticamente. No entanto, se você souber o signo dessa pessoa as coisas podem ficar muito mais fáceis.

Confira como dar o primeiro passo para se aproximar de cada signo do zodíaco:

Áries

O ariano costuma tomar a iniciativa, mas ele adora que quando as pessoas o surpreendem com um primeiro passo e mostram segurança.

Os elogios que expressam admiração ou mostram que eles são os melhores e mais dedicados em determinada coisa, costumam massagear seu ego e agradar.

Touro

O taurino é extremamente ligado a sua aparência, mas também às suas qualidades. Portanto, ele costuma dar mais oportunidades para aqueles que possuem uma boa presença e fazem elogios sobre a sua pessoa demonstrando sinceridade. Você pode comentar seu bom gosto musical, por exemplo.

Virgem

Para chamar a atenção de um virginiano é necessário causar logo uma boa impressão. Pode parecer superficial, mas vai além da aparência, já que eles costumam se interessar por pessoas que surpreendem também com a personalidade. Se você dança bem, por exemplo, pode conquistar um virginiano com mais facilidade.

Leão

O leonino costuma gostar de falar de si mesmo – seja na vida pessoal ou em outros aspectos. Portanto, puxar assunto demonstrando interesse na vida dele e compartilhar seus assuntos em comum pode aumentar suas chances – além de permitir que vocês se conheçam melhor, claro.

Libra

O libriano gosta de pessoas que se aproximam aos poucos e de forma gentil. Ele também se sente mais seguro quando é bajulado, mas se perceber que isso possui apenas segundas intenções se afastará e se sentirá ofendido.

Câncer

O canceriano pode ser tímido e gosta de pessoas que os deixam à vontade. Portanto, ele vai se impressionar pelos pretendentes mais descontraídos, que os abordam de maneira divertida, mas ao mesmo tempo estão abertos a conversar de maneira sincera.

Gêmeos

Os geminianos gostam de se divertir e de boas conversas. Ele vai se sentir muito mais interessado se você transmitir energia, interesse e descontração no seu papo.

Escorpião

O escorpiano é sensual e se sente atraído por pessoas sensuais. Por tanto, aqueles que não tem medo de mostrar seu lado mais sexy e flertar com gestos e olhares antes de puxar assunto, possuem maiores chances.

Capricórnio

O capricorniano não se impressiona fácil e gosta de gente determinada, que não tem medo de tomar iniciativas. Ainda assim é importante ter calma, já que ele também pode ser sério e ficar um pouco tímido.

Sagitário

O sagitariano costuma se sentir atraído tanto por pessoas diferentes dele, como com interesses em comum. Ele gosta daqueles que se aproximam de maneira espontânea e que estão abertos a viverem novas experiências.

Aquário

São calmos e divertidos, por isso se sentem atraídos por pessoas sociáveis, que puxam assunto e estão dispostas a conversar antes de qualquer coisa. Pressionar ou se antecipar muito no flerte não é com eles.

Peixes

O pisciano se sente impressionado com momentos que parecem ter a ver com o destino. Um pouco de romantismo ou investir em um gesto mais significativo pode te dar muito mais chances com ele.