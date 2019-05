Battle Royale: Finais do 'Free Fire Pro League' serão realizadas em São Paulo

As finais presenciais do ‘Free Fire Pro League Brasil’ serão realizadas em São Paulo/SP. A competição Battle Royale é promovida pela Garena.

As inscrições para as classificatórias terminaram nesta quarta-feira (01), de acordo com informações da empresa. Para ordenação, a Garena irá usar o Ranking dos jogadores.

A terceira fase do torneio dará uma vaga para o campeonato mundial do Garena Free Fire. No total, 12 equipes participarão das finais em SP.

O primeiro estágio do 'Free Fire Pro League' já começa na próxima semana (11/05). já a última fase ocorre em julho deste ano. Confira:

Free Fire

