Estudo revela que manga e banana podem prevenir o câncer de cólon

Cada ano 15 mil novos casos de câncer de colón são diagnosticados, destes 6,500 vão a óbito. por causa da destes números assoladores, pesquisadores se desdobram para encontrar formas de prevenir a doença ainda pouco entendida. Mas eles parecem ter uma ideia do que possa ajudar.

Um estudo realizado pelo Centro de Desenvolvimento de Produtos Bióticos (Ceprobi) do Instituto Politécnico Nacional (IPN) revelou que a manga e a banana poderiam prevenir o câncer de cólon.

Reprodução/ Pixabay

De acordo com Luis Arturo Bello Pérez, chefe do Laboratório de analise Estrutural de macromoléculas do Ceprobi, o amido resistente (AR) e o principal polissacarídeo presente nestas frutas quando estão verdes realizam a função da fibra alimentar, as quais são aliadas na prevenção deste tipo de câncer.

Quando estes alimentos são consumidos e chegam ao intestino grosso, o amido é fermentado pela microbiota que produz butirato, um ácido graxo de cadeia curta (AGCC) que tem propriedades anti-inflamatórias e está relacionado com o cuidado do colón.

Dessa forma, e recomendável que adicione estas frutas na sua alimentação. Algumas boas formas de consumi-las seria em sucos, sorvetes e geleias.