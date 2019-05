Battle Royale: Epic Games libera novo 'patch V.8.5.1' para o game Fortnite

A desenvolvedora Epic Games liberou nesta quinta-feira (02) um novo patch V.8.5.1 para o game Fortnite Battle Royale. Confira as novidades:

BATTLE ROYALE

Bomba Sombria: “Una-se às sombras! Envolva-se com a escuridão com esse novo item, tornando-se invisível para inimigos, aumentando sua velocidade e ativando a habilidade salto duplo”.

Nós acabamos de lançar o v8.51! Confira as novidades nas Notas do Patch:https://t.co/MhPSIwCc2V — Fortnite Brasil (@Brasil_Fortnite) May 2, 2019

A Bomba Sombria oculta o jogador nas sombras, tornando-o invisível para inimigos por um curto período. Ela tem duração de 6 segundos.

Jogadores não podem atacar, construir ou saquear sob os efeitos da domba. "Encontre-a em Saques de Chão, Baús, Entregas de Suprimentos e Lhamas de Suprimentos".

De acordo com a desenvolvedora , também foram feitas algumas correções de erro e melhorias. “Às vezes, os efeitos sonoros das Mochilas a Jato eram reproduzidos mais alto que o pretendido”.

SALVE O MUNDO

Dueto: “Rifle de assalto com dano alto, bom para disparar rajadas contínuas devido ao pente grande”. Disponível na Loja Semanal até 8 de maio.

Fortnite

MODO CRIATIVO

Estruturas Pré-fabricadas de Lanchonete: “Puxe uma cadeira, ou duas, ou uma cozinha inteira, com essas deliciosas novas estruturas pré-fabricadas de Lanchonete”,

São novas Estruturas Pré-fabricadas e Galerias inspiradas pelos restaurantes e lanchonetes do Battle Royale do Fortnite. A Bomba Sombria também está disponível no modo criativo.

