App de relacionamento, ‘Facebook Dating’ chega ao Brasil

O Facebook Dating já está disponível no Brasil. “Projetado para dar às pessoas controle total sobre suas experiências, o Dating é um recurso separado dentro do próprio aplicativo do Facebook, que torna mais fácil conhecer pessoas e começar conversas com base em suas preferências e interesses”, disse a empresa em comunicado. Confira as novidades:

Um perfil separado no Facebook: O Facebook Dating é um espaço dedicado dentro do aplicativo do Facebook. Sua atividade no Dating não é compartilhada em seu perfil do Facebook, Feed de Notícias ou com qualquer outra pessoa.

Encontre pessoas com interesses em comum: No Dating, você vê sugestões de pessoas com base em suas preferências, interesses e atividades no Facebook.

Controles de privacidade – Você gerencia quem pode ver seu perfil no Dating: "Queremos garantir que as pessoas tenham conversas autênticas no Facebook Dating, por isso os perfis no Dating e no Facebook são associados".

No entanto, apenas os perfis sugeridos para você e as pessoas para quem aparecerá como sugestão poderão ver o seu perfil no Dating. Além disso, poderá editar suas configurações de privacidade para que possa ver apenas pessoas com quem não tem amigos em comum.

Começando uma conversa: Quando encontrar alguém com quem queira começar uma conversa, basta tocar em “Tenho interesse”. Você poderá enviar uma única mensagem a esta pessoa. E, após a pessoa responder, você então poderá continuar interagindo com ela apenas por meio de mensagens de texto.

Ative a opção de incluir Eventos e Grupos para ver outras pessoas que também escolheram essa opção no Dating: Você pode optar por ver outras pessoas que tenham as mesmas preferências de Eventos e Grupos que você. Quando você escolhe ativar essa opção, outras pessoas que também a escolheram poderão te ver.

Novos recursos

Crush Secreto: Com esse recurso, as pessoas vão poder explorar potenciais relacionamentos românticos dentro de seu próprio círculo de amigos. Ao escolher essa opção, você poderá selecionar até nove dos seus amigos no Facebook. Se o crush te adicionar à lista de crushes secretos, será um match. Mas, se a pessoa que você marcou como crush não estiver no Dating, não criar uma lista de Crushes Secretos ou não colocar você na lista – não se preocupe! Se o interesse não for recíproco, ninguém saberá que você colocou o nome da pessoa na lista.

Ferramenta de segurança – compartilhamento de localização em tempo real: As pessoas poderão optar por compartilhar seus planos e localização em tempo real diretamente com um amigo ou alguém da família no Facebook através do Dating, via Messenger.

Ao todo, o Dating passa agora a estar disponível em 19 países e será lançado gradativamente no Brasil nos sistemas operacionais iOS e Android.

Como crir um perfil no Dating

Para criar um perfil no Dating, baixe a versão mais recente do aplicativo do Facebook. Em seguida, vá até o menu “Mais” e procure pelo símbolo de coração. A partir daí, crie seu perfil adicionando fotos e selecionando suas preferências de relacionamento. O Dating é um recurso apenas para maiores de 18 anos.

