Os signos do zodíaco que se atraem, mas não combinam

Determinados signos do zodíaco possuem características que atraem uns aos outros, mas ainda assim, compartilham algumas diferenças tão intensas que uma relação mais séria se torna uma tarefa bem complicada.

Confira quais são:

Áries e Touro



O primeiro se caracteriza por sua resistência, liderança e sua necessidade de estar no controle das situações. Já Touro, apesar de ser mais tranquilo, pode ser muito teimoso. Uma briga entre os dois poderá se transformar em uma discussão sem fim.

Gêmeos e Capricórnio

Enquanto Gêmeos tem dificuldade em seguir regras, Capricórnio prefere seguir planos e ter tudo sob controle. Ao invés de se completarem, esse signos se tornam uma combinação caótica que está sempre em pé de guerra.

Leão e Escorpião

Esta é uma combinação de signos que poderia causar um desastre. O motivo? Leão adora se sentir bajulado e ser o centro das atenções, enquanto Escorpião não faz a mínima questão de dizer o que não sente e não cederá às carências do parceiro.

Virgem e Gêmeos

Pode até rolar uma atração, mas casal poderá perder boa parte do tempo juntos criticando um ao outro. No final, esse aspecto crítico não os ajudará a crescer e acabará fragilizando a confiança no relacionamento.