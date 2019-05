Como reconhecer uma psicopata do sexo feminino

Uma de cada 100 pessoas são psicopatas. E a Ph.D. em psicologia e autora de livros de ficção e não ficção, Melissa Burkley, acredita que é possível detectar um psicopata descobrindo seus altos níveis de narcisismo, maquiavelismo e falta de consciência ou empatia.

No entanto, para detectar um psicopata feminino, ela aponta que é necessário saber as diferenças do seu comportamento comparado ao psicopata masculino.

Confira no artigo adaptado e traduzido do portal Psicology Today:

As diferenças no narcisismo.

Todos os psicopatas são muito narcisistas. Isso significa que eles se consideram superiores aos que estão ao seu redor. Mas a maneira pela qual esse narcisismo é expresso é diferente para homens e mulheres.

Os narcisistas do sexo masculino tendem a gritar suas qualidades do telhado. Eles tendem a se gabar das suas conquistas e demonstram sua superioridade nas redes sociais. Eles não têm problema em dizer que eles são melhores do que você.

As psicopatas mulheres são diferentes. Elas estão mais disfarçadas sobre suas tendências narcísicas. Elas sorriem e elogiam cara a cara, mas acham que são melhores que você pelas suas costas.

Diferenças na agressão.

Os psicopatas masculinos tendem a mostrar sua agressividade comportamental. Eles participam de agressões físicas, abusam de animais ou cometem crimes violentos.

Isso ajuda a explicar por que o percentual de psicopatas nas prisões masculinas é o dobro do que nas prisões femininas.

Como os psicopatas do sexo masculino são mais propensos a se envolver em comportamento violento, eles são mais propensos a serem presos e trancados.

As psicopatas do sexo feminino tendem a mostrar sua agressão por meio das relações. Elas espalham fofocas sobre você no trabalho e o fazem duvidar da sua própria sanidade.

Elas te rebaixam e o manipulam para cumprir suas ordens. E se você se recusar a fazer algo, elas ameaçam se machucar em resposta. Elas fazem os outros de fantoches, puxando as cordas das pessoas para conseguir o que querem.

Mas antes de começar a ficar paranoico, você deve saber que nem todas as mulheres que fofocam ou ameaçam se machucar para castigar os outros são psicopatas.

A psicopatia é um distúrbio estreitamente definido formado por uma combinação de três características – narcisismo, maquiavelismo e falta de consciência ou empatia – e deve só pode ser diagnosticada por um profissional.