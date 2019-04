Os signos do zodíaco que precisam sempre pertencer ao 'melhor grupo'

Alguns signos do zodíaco valorizam a convivência, mas são seletivos e sempre tentarão fazer parte dos grupos que mais se destacam.

Confira se você está na lista:

Libra

Não é uma regra, mas quase sempre o libriano se preocupa bastante peloo que as outras pessoas pensam dele. Isso faz com que este signo procure socializar e ficar perto de pessoas que se destacam e causam boa impressão aos outros. A pessoa de Libra consegue se “infiltrar” nos círculos com facilidade devido a sua simpatia e pode ser muito considerada por aqueles que convivem com ela.

Escorpião

Seu jeito desconfiado e misterioso pode não transparecer, mas o escorpiano gosta de assumir a posição de líder e de se rodear de pessoas que se destacam, especialmente pela inteligência. Sua presença é valorizada nos grupos em que faz parte, pois este signo é de opinião forte e costuma se fazer ouvir, além de estabelecer laços leais e ser um inimigo que ninguém deseja.

Gêmeos

O geminiano é dos signos que mais leva o coletivo em conta e por isso costuma conhecer muita gente. No entanto, eles tentarão sempre ficar ao lado daqueles que se destacam e conseguem potencializar muitas das suas qualidades quando possuem uma boa convivência em grupo. Este signo possui muito “jogo de cintura” para lidar com as mais diversas situações e convencer os outros.