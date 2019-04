As imagens espetaculares divulgadas pelo observatório ‘Earth’ da NASA

O Earth Observatory (EO) da NASA começou a enviar histórias e imagens científicas ao público terráqueo por meio da Internet em 29 de abril de 1999.

Conforme revelado pela Agência, são compartilhados materiais de missões de satélites, pesquisa e dados modelos in-the-campo.

No total, são 20 anos de trabalho nesta missão espacial. E para comemorar a data importante, a instituição americana liberou um pequeno GIF com imagens divulgadas pelo EO.

No arquivo impressionante, liberado no Twitter nesta segunda-feira (29), é possível ver imagens noturnas da Terra. Confira o novo material:

Since April 29, 1999, the @NASAEarth Observatory website has brought you Earth images and science stories that emerge from our work, satellite missions, in-the-field research & data models. Take a look back at 20 years of the Earth Observatory: https://t.co/u1CHCdJh8G #NASAEO20 pic.twitter.com/A36SDKBBn9

— NASA (@NASA) April 29, 2019